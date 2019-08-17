Съемочная группа американской телекомпании CNN столкнулась с попытками вмешательства в журналистское расследование о работе российских структур в Центральноафриканской республике, в частности ЧВК «Вагнер». Об этом рассказала репортер телеканала Кларисса Уорд агентству «Ассошиэйтед Пресс».

По ее словам, в самом начале поездки группа столкнулась с трудностями с получением аккредитации, их обвинили в контрабанде и использовании подложных документов. Затем журналисты заметили слежку. Все время пребывания в стране, за журналистами следовали четверо мужчин и снимали их на камеру.

За несколько дней до окончания работы группы на сайте прокремлевского издания РИА ФАН, которое курирует так называемый «повар Путина» бизнесмен Евгений Пригожин, был опубликован короткий ролик о «карманных журналистах спецслужб США», которые готовят провокации в ЦАР.

В нем утверждалось, что американцы якобы предлагали местным жителям деньги за порочащую информацию о россиянах, присутствующих в стране. Уорд отрицает обвинения в подкупе и расценивает российское видео как плохо завуалированную угрозу себе и своей команде.

Все это, сказала Уорд, «убеждает меня в том, что наша работа заставила нервничать весьма влиятельных людей», по ее мнению, это была «явная попытка дискредитировать и запугать» группу.

«Мы знали о гибели в ЦАР трех российских журналистов, и, безусловно, принадлежность к телеканалу с мировым именем служила нам некоторой защитой, – сказала Уорд. – Прямые действия против нас со стороны россиян могли бы вылиться в большой скандал. Но мы не могли исключить враждебных шагов со стороны тех, кто мог попробовать понравиться русским».

Это была уже вторая поездка американских журналистов в ЦАР. В июле CNN опубликовала первую часть расследования, в которой отмечалось, что на улицах ЦАР висят плакаты с пророссийскими лозунгами, а местное радио транслирует российскую музыку и уроки русского языка. Спонсирует все это Пригожин через компанию Lobaye Invest, которая в 2018 году выиграла в стране трехлетний тендер на добычу алмазов и золота.

Ранее российский портал «Проект» выпустил большой материал об интересах «повара Путина» в Африке. Расследование касается «Панафриканского проекта» Пригожина, который направлен на вмешательства в политику африканских стран. Цель его является формирование «серого» объединения африканских стран или «африканской империи» под руководством одного лидера, удобного Кремлю.

Minval.az