Американский актер Питер Фонда умер 16 августа в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 79 лет.

Питер Фонда умер из-за дыхательной недостаточности, возникшей из-за рака легких, сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи актера.

Питер Фонда — сын актера Генри Фонды и Френсис Форд Сеймур. В 1969 году вышел фильм «Беспечный ездок», где он исполнил главную роль. За работу над сценарием этой киноленты его номинировали на «Оскар».

Питер Фонда играл в фильмах «Побег из Лос-Анджелеса», «Проект Ларами», «Призрачный гонщик». Он дважды получал премию «Золотой глобус»: за лучшую мужскую роль в фильме «Золото Ули», а также как лучший актер второго плана за роль в фильме «Страсть Эйн Рэнд».

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