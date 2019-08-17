Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Нью-Гэмпшире высмеял одного из участников. Позже выяснилось, что мужчина — сторонник Трампа. Об этом пишет The Hill.

Президент США предложил Фрэнку Доусону заняться спортом, чтобы избавиться от лишнего веса.

«У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста», — заявил Трамп.

Выступая на митинге, Трамп увидел в толпе Фрэнка Доусона, когда тот стоял рядом с оппонентами президента США — охрана выводила их с митинга после того, как те начали шуметь. Судя по всему, президент не разглядел, что на Доусоне была футболка с надписью «Трамп-2020». Президент решил, что это один из его противников и решил его высмеять.

President Trump mocks appearance of rally protester: «That guy’s got a serious weight problem» https://t.co/OnWQ2BnSMc pic.twitter.com/7xTBiNPS5J — The Hill (@thehill) 16 августа 2019 г.

Когда оказалось, что Доусон — сторонник американского президента, Трамп попытался загладить неловкость — он позвонил ему с борта президентского самолета. Fox News сообщает, что Трамп не стал извиняться, однако «поблагодарил его за поддержку».

Фрэнк Доусон, попавший в центр общенационального внимания, заявил, что замечание Трампа его не обидело — он по-прежнему остается сторонником президента.

«Полагаю, он подумал, что я участвую в этом [в протестах], но я не протестовал. Я был среди сторонников. Все отлично. Я люблю этого парня. Он — лучшее, что когда-либо происходило с этой страной», — заявил он.

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