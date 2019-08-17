Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов. Об этом РИА Новостисообщил профессор РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Он рассчитал стоимость Гренландии по «значительно более мелким островам-аналогам», где цена квадратного метра составляет около пяти миллионов долларов. Эксперт пояснил, что сравнение идет с «пустыми эстонскими островами не из теплых морей».

По словам эксперта, сумма в 10 триллионов долларов превышает половину ВВП США. Кроме того, возможная сделка обладает весьма сомнительной экономической эффективность, добавил Ордов.

Его коллега, доцент Александр Тимофеев пояснил, что Гренландия располагает залежами золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти. В то же время на острове отмечается отрицательный прирост населения. «Такая численность населения может плохо сказаться на темпах разработки природных залежей», — резюмировал специалист.

Minval.az