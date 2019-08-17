Известный изобретатель, руководитель компании SpaceX и Tesla Илон Маск предложил сбросить ядерные заряды на Марс.

«Нанесем ядерный удар по Марсу!» – написал он в Twitter 16 августа.

Позже Маск добавил, что вскоре собирается выпустить футболки с этим слоганом.

Хартыя’97 со ссылкой на Business Insider отмечает, что в 2015 году он уже предлагал бомбить Марс. По его мнению, сбросив термоядерные бомбы, можно растопить лед на полюсах планеты. Образование пара и высвобождение углекислого газа в свою очередь приведет к парниковому эффекту и, как следствие, повышению температуры воздуха и атмосферного давления.

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