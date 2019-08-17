Анджелина Джоли сама неоднократно признавалась, что не может считать себя идеальной матерью и что ей далеко в плане родительских навыков до ее собственной мамы — Маршелин Бертран. Но как удалось выяснить репортеру издания The Globe, на самом деле все обстоит еще хуже. Одна из подруг актрисы поведала вышеупомянутому изданию, что Джоли одевает своих детей в дешевую одежду, часто приобретенную в секондхэндах. И кормит их незамысловатой едой.

На самом деле, 44-летняя актриса делает это, конечно же, не из жадности. Как не раз говорила Джоли, она стремится воспитать из своих сыновей и дочерей сознательных граждан, которые отдаются себе отчет в том, как много в мире людей, лишенных даже самого необходимого. Поэтому-то она и считает неправильным баловать детей. Однако фанаты актрисы, узнав из статьи, появившейся в The Globe о воспитательных приемах Джоли, дружно возмутились. Многие осудили Анджелину, заявив, что недопустимо экономить на еде и одежде — даже из «идейных» соображений.

На самом деле, как утверждает инсайдер, хотя дети актрисы путешествуют вместе с ней, когда она посещает неблагополучные страны с гуманитарными миссиями, они тоже не одобряют методов матери. Особенно обижаются на Анджелину 13-летняя Шайло и 14-летняя Захара, которые последнее время подружилась с молодой актрисой Милли Бобби Браун. Ведь рядом с модницей Милли они чувствуют себя крайне неуютно, отмечает «7Дней».

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