Колумбия объявила чрезвычайную ситуацию в стране после того, как в почве обнаружили убивающий бананы грибок. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Mirror.

В почве Колумбии нашли организм Fusarium type 4, который поразил посевы в Азии. Если не удастся побороть грибок, дефицит бананов грозит всему миру, так как в Латинской Америке находится один из крупнейших поставщиков бананов на планете.

Колумбийский сельскохозяйственный институт заявил, что уже уничтожил все зараженные растения, а также пообещал усилить санитарный контроль в аэропортах и пограничных пунктах, чтобы грибок не распространился.

Главный менеджер института Деянира Барреро Леон утверждает, что полиция и военные подключились к борьбе с проблемой. Также, по ее словам, Колумбии помогают эксперты из Австралии, Нидерландов, Бразилии и Мексики.

Вид бананов Cavendish считается особенно уязвимым для грибка из-за отсутствия генетического разнообразия. Это один из самых популярных на планете сортов этого фрукта.

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