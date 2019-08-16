С того самого дня, как Меган Маркл и принц Гарри поделились первым фото своего крохотного сына, фанаты пытались понять — на кого же похож малыш, появившийся на свет в начале мая этого года. Одним казалось, что на Меган, другим — на Гарри. Однако прийти к определенному выводу никто прийти так и не смог. Во-первых, потому что Меган и Гарри пока что показали слишком мало снимков своего первенца, на которых его можно было бы хорошенько разглядеть. А во-вторых, потому что Арчи слишком мал — на опубликованных фото нельзя было разглядеть деталей.

И вот на днях инсайдер, которому посчастливилось увидеть недавно сына Меган, поделился своими впечатлениями с изданием People.com. «Он такой милый и жизнерадостный! У него прелестные пухлые ножки, а на голове начали пробиваться пучками пока что совсем тоненькие рыжие волоски! Арчи просто очарователен!» — рассказал он.

На самом деле, цвет волос Арчи стал сюрпризом для многих, отмечает «7Дней». Ведь как известно, «южные гены» обычно берут верх, поэтому все ожидали, что волосы у сына Меган будут черными, как у мамы. Однако малыш — на радость королеве Елизавете — явно пошел в папу. Так что в будущем он будет таким же ярко-рыжим, как Гарри. Но все же вряд ли малыш вырастет копией своего папы. Ведь уже видно, что глаза у него не серые, а темные, как у мамы.

Как будет выглядеть Арчи, покажет время. «Мы пока что пытаемся понять, каким он станет. Внимательно за ним наблюдаем. И знаете, он меняется с каждым днем!» — призналась Маркл во время одного из своих появлений на публике.

Minval.az