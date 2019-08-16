Состав вооруженных сил Великобритании продолжает уменьшаться девятый год подряд, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация BBC.

Так, по данным BBC, общая численность британской армии, Королевских военно-воздушных сил, Королевского военно-морского флота и Королевской морской пехоты составляет 133 420 военнослужащих. При этом, согласно планам правительства, число служащих во всех этих родах войск должна составлять 144 440 человек, то есть более чем на 11 тыс. больше нынешних показателей.

Отмечается, что наибольший недобор зафиксирован в армии: так, цель правительства — иметь под ружьем 82 тыс. человек в этом роде войск, а в июле число служащих в армии составило 74 440 человек. В 2018 году в армии несли службу 76 880 человек.

Minval.az