Начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев награжден орденом «Рашадат» I степени.
Президент Ильхам Алиев подписал в пятницу в связи с этим распоряжение.
Начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев награжден орденом «Рашадат» I степени.
Президент Ильхам Алиев подписал в пятницу в связи с этим распоряжение.
Дата: 2019/08/16 17:29
Раздел: Наша жизнь
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