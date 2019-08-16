Стены Офиса президента Украины украсили картинами молодых украинских художников из коллекции Музея истории Киева. Работы выбирал лично Владимир Зеленский. Об этом сообщила замдиректора музея Татьяна Костенко на своей странице в Facebook, передает «Корреспондент».

«Руководству страны будут создавать атмосферу и поднимут настроение работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексей Аполлонова, Анастасии Крайневойа и Алексея Кондакова», — написала она.

Коваленко также опубликовала фото картин, которые президент отобрал для своего офиса. Среди них есть и картина с шаурмой, о которой ранее говорил Зеленский, заявив, что запах шаурмы делает для него «Киев Киевом». Напомним, поздравление президента с днем Киева, в котором говорилось о шаурме, вызвало волну недовольства в соцсетях.

Minval.az