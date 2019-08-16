Американская актриса Кристен Стюарт попала в объектив папарацци во время поцелуя с новой девушкой. Снимки появились в Instagram-аккаунте Robstenews.

Актрису заметили в Нью-Йорке со сценаристкой Дилан Майер. Девушки вместе сидели на пороге перед дверью. На одних снимках женщины просто разговаривают, но в кадр также попал их поцелуй.

Для прогулки Стюарт выбрала желтую футболку, джинсовые короткие шорты и черные ботинки под которые звезда надела один черный и один белый носок. Ее избранница запечатлена в черном коротком наряде с изображением кобры на груди.

Minval.az