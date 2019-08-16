МИД Гренландии заявил, что остров готов вести бизнес с США, однако он не продается.

Как передает ТАСС, так в ведомстве прокомментировали информацию об интересе американского президента Дональда Трампа к покупке Гренландии — автономии в составе Королевства Дания.

«Мы открыты для бизнеса, но мы не продаемся», — заявил глава МИД Гренландии Ане Лоне Баггер.

Отметим, что президент США Дональд Трамп, который 2-3 сентября приедет с официальным визитом в Данию, в разговорах со своими помощниками интересовался тем, следует ли США попытаться купить Гренландию. В свете вопросов Д.Трампа его советники обсуждали, в частности, может ли Вашингтон путем приобретения Гренландии «расширить свое военное присутствие в Арктике».

Отметим, что датские политики расценили новость об интересе американского президента к острову как неправдоподобную шутку.

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