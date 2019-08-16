Жительница канадского Квебека упала с высоты в 1,5 километра и выжила. Об этом сообщает CNN.

Женщина занималась прыжками с парашютом. Во время одного из прыжков у американки не раскрылся основной купол. Несмотря на ее опыт, раскрыть запасной парашют экстремалке также не удалось.

Парашютистка упала в лесистую местность с высоты более 5000 футов (около 1524 метров). Ее доставили в больницу с несколькими переломами, в том числе и переломом позвонков. Ее жизни ничего не угрожает.

Местная полиция начала расследование. Сообщается, что у женщины был опыт прыжков и причина несчастного случая может быть в преступной халатности работников драп-зоны.

Minval.az