«С какой целью в Армению тайно прибыл высокопоставленный чиновник из Тайваня, с кем встречался и какие вопросы обсуждал?» — задался вопросом экс-премьер-министр Армении Грант Багратян.

По его словам, Армения должна быть заинтересована в развитии отношений с Китаем, а не раздражать столь важного и перспективного партнера неофициальными встречами с представителями Тайваня. Багратян коснулся также известного визита Болтона в Армению, заявив, что тот приехал, чтобы указать руководству Армении на необходимость закрыть армяно-иранскую границу, которая, по словам экс-премьера, является и российско-иранской границей.

«Глава правительства ведет себя, как экстрасенс Кашпировский, реклама Никола идет на подсознательном уровне», — подчеркнул экс-премьер, подразумевая то воздействие, которое Пашинян оказывает на эмоции толпы. Он назвал «сумасшествием» апелляцию к 2050 г., указав на то, что премьер не может представить программу развития на 5 лет, зато говорит о программе на 31 год. «Гитлер и Муссолини тоже пришли к власти по воле народа, то есть были легитимными лидерами, но оба плохо кончили», — напомнил экс-премьер.

«Где олигархи, которые были при прежней власти и которых сегодня якобы нет?» — задался вопросом Багратян, после чего констатировал, что крупные предприниматели остались при своих интересах, их влияние и монопольные позиции сохраняются и в сфере импорта бензина, и в сфере банковских услуг, и в других ключевых сферах.

«Пашинян обязан был предпринять меры к тому, чтобы бизнесы Самвела Алексаняна, Гагика Царукяна, Самвела Карапетяна и других крупных предпринимателей превратились в акционерные общества открытого типа», — подчеркнул экс-премьер.

По его словам, Пашинян не выполнил ни одного из своих обещаний, включая демонополизацию рынка, на данный момент никакой демонополизации нет, несмотря на то что у многих предпринимателей появилась возможность импортировать сахар и бананы. Багратян даже сослался на исследования, согласно которым степень монополизации при новой власти слегка выросла.

Указав на это, экс-премьер привел показатель экономического роста, на который ссылается власть (6,5%), и сравнил его с тем, который был при прежней власти (7,5 %). Он высказал удивление по поводу того, что нынешний глава правительства считает удачным показатель, который хуже прежнего. «Власть постоянно говорит об увеличении поступлений в бюджет, а на поверку выходит, что тратим мы намного меньше, чем прежде», — заявил Багратян, добавив, что при Николе рождаемость понизилась, а смертность выросла. «Этот год мы закроем плохо, в плане увеличения бюджетных поступлений прорыва не будет», — подчеркнул экс-премьер.

По его словам, члены команды премьера в силу низкого интеллекта ни разу не дали втянуть себя в публичную дискуссию по какому-либо вопросу. В ответ на критику Багратяна из лагеря власти постоянно напоминают про «самцов коровы». Экс-премьер в сотый раз объяснил, что оговорка имела место в ходе ответа на вопрос одного из депутатов, который говорил о том, что крестьяне режут скотину, в том числе коров. Багратян с трибуны парламента ответил, что забивают не коров, а быков, а поскольку депутат не понял, о чем речь, то пришлось прибегнуть к определению «самцы коровы». Это выражение привязалось к экс-премьеру на долгие годы.

«Никол лично приказал, чтобы в ответ на мою критику его люди постоянно писали про самцов коровы. Теряем государство, а они что пишут…» — резюмировал Багратян.

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