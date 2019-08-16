В работе сервиса электронной почты Gmail произошёл сбой.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе Gmail наблюдаются с 03:17 по времени Восточного побережья США, говорится в сообщении.

Также о неполадках в работе сервиса сообщают пользователи из Австралии, Японии, Индии и Малайзии. Больше всего жалоб зафиксировано на проблемы со входом (50%) и невозможность получить сообщение (25%). Кроме того, у 24% пользователей не открывается сайт сообщает Life.

Minval.az