Президент США Дональд Трамп неоднократно полувсерьез обсуждал со своими советниками возможность приобретения Соединенными Штатами Гренландии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal ссылаясь на источники внутри Белого дома.

Гренландия является автономной областью Дании и хотя остров превосходит датское королевство по территории почти в 50 раз, на нем постоянно проживают всего 56 тысяч человек — примерно столько сколько в Воркуте.

​По словам источников The Wall Street Journal, на официальных встречах и в близком кругу Трамп расспрашивал советников, могут ли США законно приобрести Гренландию, с интересом выслушивал ответы и обращал особое внимание на огромные природные ресурсы и геополитическое значение расположенной между Северным Атлантическим и Северным Ледовитым океанами датской территории. Президент даже обращался к юристам Белого дома с просьбой изучить правовые аспекты возможной сделки.

В начале сентября запланирован официальный визит Трампа в Данию, однако обсуждение Гренландии, пишет The Wall Street Journal, не включено в повестку дня.

Интерес Трампа к Гренландии, отмечает The Wall Street Journal, вспыхнул после того как президент узнал, что у Копенгагена возникли затруднения из-за необходимости финансирования своей автономной территории в размере 591 миллионов долларов в год. Именно тогда Трамп загорелся идеей покупки Гренландии.

Идея приобрести Гренландию — не новая. В 1867 году — когда США купили у России Аляску — Госдепартамент изучал возможность приобретения Гренландии и Исландии. До сделки дело не дошло. После Второй мировой войны, учитывая стратегическое значение Гренландии, президент Гарри Труман предложил Дании 100 миллионов долларов за остров. Копенгаген отказался. Однако в Гренландии находится самая северная военно-воздушная база США.

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