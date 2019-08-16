Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, обязывающий турецкие ведомства оказывать максимальное содействие проектам строительства АЭС для их скорейшей реализации.

На юге Турции ведется строительство АЭС «Аккую» по проекту Росатома.

«Успешная реализация проектов строительства АЭС в нашей страны с целью удовлетворения возросшего спроса на электроэнергию, сокращение зависимости от импортируемых энергоносителей и с целью их диверсификации имеет большое значение. В этой связи соответствующие организации и ведомства, которые ведут эти проекты в координации с Минэнерго, будут оказывать максимальное содействие и поддержку этим процессам для скорейшего их завершения без задержек для эффективного использования ядерных технологий в мирных целях», — говорится в указе Эрдогана, опубликованном в официальном издании Resmi Gazete.

Minval.az