Сервис обмена фотографиями Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям сообщать о фейковом контенте.

Как пишет портал Poynter, чтобы подать сигнал о подозрительной информации, пользователям Instagram будет достаточно кликнуть на три точки в верхнем правом углу сообщения Instagram и поочередно обозначить его как «несоответствующее» и «фейковое».

Сообщению может быть официально присвоен статус «фейкового» после проверки командой фактчекеров Instagram. Представитель Instagram Стефани Отуэй отметила, что маркированные таким образом сообщения не будут полностью удаляться с платформы, но их продвижение с помощью соответствующих хештегов будет запрещено.

Minval.az