Госдеп США угрожает всем, кто связан с иранским танкером Grace 1 — тем самым, который был задержан в Гибралтаре.

В Штатах заявили, что судно перевозит нефть в Сирию. Хотя ранее Тегеран предоставил письменные объяснения, что место назначения танкера другое, и суд Гибралтара эти заверения устроили. Он постановил отпустить судно.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и пожары. США заявили, что причиной была атака иранцев, Тегеран в ответ обвинил Вашингтон в провокациях.

Minval.az