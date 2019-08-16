КНДР произвела в пятницу запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

В комитете сообщили, что запущенные снаряды пролетели 230 километров, развив скорость в 6,1 числа Маха.

По его данным, пуски были произведены из района уезда Тхончхон на восточном побережье страны в провинции Канвондо в 08:01 и 08:16.

«Дальность полета снарядов составила 230 км, а максимальная высота полета достигала 30 км, максимальная скорость была 6,1 Маха или более», — говорится в сообщении.

Военная разведка Республики Корея и США анализирует полученные данные для установления типа снарядов, отмечает КНШ. Ведомство подчеркивает, что южнокорейские вооруженные силы сохраняют повышенную боеготовность и пристально следит за дальнейшими действиями Пхеньяна.

Ранее Министерство обороны Японии предупреждало о сохранении вероятности ракетных испытаний в КНДР до окончания учения США и Южной Кореи.

Это уже шестой по счету запуск, осуществленный Пхеньяном за последние три недели. Последний из них проводился 10 августа. Тогда, по данным японских и южнокорейских военных, были запущены две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели порядка 450 км.

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