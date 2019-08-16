Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам американского лидера, СМИ используют фейковые новости для подрыва экономики США, а также для того, чтобы навредить ему и его возможному переизбранию на второй срок. .

Однако Трамп отмечает, что американская экономика является слишком сильной и заявляет, что Соединенные Штаты в скором времени одержат большую победу по торговле.

«Это знают все, включая Китай!» — цитирует Трампа «Газета.ру».

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