Возмутительный случай произошёл с 36-летней Самантой Гласс из Аризоны, США, ещё в прошлом году. Но только сейчас она смогла найти доказательства и добиться признания своей невиновности. И теперь женщина готова постоять за себя.

В тот вечер пьяную Саманту задержали за попытку угона автомобиля, но стоит сказать, что это было просто недоразумение. Женщина пришла к своему бывшему мужу, чтобы поговорить об их дочери. Встретилась она с ним на парковке, когда супруг вернулся домой с малышкой. И тот после короткой ссоры ушёл с ребёнком в парк, пишет «Лайф» со ссылкой на The Arizona Republic.

Замёрзнув, женщина попыталась залезть в припаркованную машину бывшего мужа, но та оказалась закрыта. Ничего не добившись, Саманта стала ждать его под его дверью. Но соседка видела попытку взлома машины и вызвала полицию. Полицейский Кристофер Робинсон, прибыв на место, попытался арестовать Саманту, но она не давалась.

Хоть женщина и вела себя мирно, полицейский швырнул её на пол, тем самым разбив ей голову. Позже суд, разумеется, признал Саманту невиновной, и теперь женщина судится с полицейским департаментом из-за излишней агрессии и насилия со стороны его сотрудников.

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