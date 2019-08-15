Три солдата армии Пакистана, пять военнослужащих Вооруженных сил Индии и два мирных жителя погибли при перестрелке в штате Джамму и Кашмир на линии контроля между двумя странами.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на пакистанские СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в населенном пункте Липа. Пакистанские военные открыли огонь в ответ на минометный обстрел с индийской стороны, жертвами которого стали двое гражданских лиц.

Главный представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил в своем Twitter, что индийские силы усилили стрельбу вдоль границы. «Прерывистый обмен огнем продолжается», — написал он.

В свою очередь власти Индии опровергли информацию о гибели пятерых своих военных.

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