Бритни Спирс оказалась отчаянной любительницей шопинга. Из документов, которые удалось раздобыть репортеру издания The Blast, следует, что 37-летняя Бритни за один только прошедший год ухитрилась потратить почти полмиллиона долларов, из которых львиная доля пришлась за одежду. Причем, Бритни, как выяснилось, не приобретала супердорогих вещей. Певица ухитрилась довести затраты до такой более, чем солидной суммы, за счет количества покупок. За год она посетила сеть популярных в Америке магазинов Target более 80-ти раз! И ни разу не ушла оттуда без покупок.

Впрочем, одежда все же не единственная и, как оказалось, не самая большая статья расходов Спирс. За этот же год — то есть с лета 2018-го – она потратила 1 миллион долларов на оплату услуг менеджеров и своего папы-опекуна — Джеймса Спирса. Впрочем, Бритни вполне может это себе позволить, ведь за прошлый, далеко не самый успешный год, она заработала 2,5 миллиона долларов. А все ее состояние оценивают примерно в 60 миллионов.

Что же касается затратных услуг ее папочки, то в этом году Бритни, которая собирается замуж за своего молодого бойфренда Сэма Асгари, попыталась избавиться от этой статьи расходов. Издание «7Дней» отмечает, что певица написала в суд заявление, в котором просила освободить ее от опеки отца, назначенной в 2008-м, после того, как у нее приключился нервный срыв. Бритни заявила, что чувствует себя вполне здоровой и способной принимать важные решения, касающиеся ее жизни, сама, без помощи отца. Тем более. что как она сообщила, ее последняя госпитализация в психиатрическую больницу была совершена, по настоянию отца, против ее воли и без серьезных на то оснований. Однако суд пока что не удовлетворил ходатайство певицы.

Minval.az