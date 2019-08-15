Президент США Дональд Трамп высказался против визита на оккупированные палестинские территории двух конгрессвуман-мусульманок, демократов Ильхан Омар от штата Миннесота и Рашиды Тлаиб от Мичигана.

Как сообщает РИА «Новости», об этом он написал в Twitter.

«Если Израиль позволит визит членов палаты представителей Омар и Тлаиб, это покажет огромную слабость. Они ненавидят Израиль и весь еврейский народ, и нельзя сказать или сделать ничего, чтобы изменить их убеждения. Миннесоте и Мичигану будет трудно их переизбрать. Они просто позорище!» — написал Трамп в Twitter.

Позже израильские власти отказали им во въезде. Об этом сообщила радиостанция «Кан» со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.

«Израиль решил — мы не позволим этим членам конгресса въехать в страну. Мы в принципе не пустим никого, кто отрицает наше право на существование», — цитирует радио Хотовели.

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