Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана приняла на вооружение снайперские винтовки известного британского производителя.

Как передает «Минвал» со ссылкой на сайт AzeriDefence, некоторые из этих винтовок были продемонстрированы 14 августа на Площади флага в Баку на выставке, приуроченной 100-летию пограничной охраны.

Как отмечает издание, в начале года у военнослужащих ГПС, служащих в приграничных регионах, были замечены винтовки AW-50 и AW-308 производства британской фирмы Accuracy International.

На прошедшем вчера мероприятии были продемонстрированы винтовки RPA Rangemaster – 338LM производства фирмы RPA International.

Кроме того, на выставке были продемонстрированы находящиеся на вооружении ГПС произведенный в Азербайджане ST-338 Yalquzaq, произведенный в США CheyTac, произведенный в Швейцарии OM-50 Nemesis, Sako TRG-22 финского производства, SSG-08 и SSG-M1 австрийского производства, MACS хорватского производства.

Minval.az