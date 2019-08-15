Норвежский Центр радиационной защиты (DSA) зафиксировал небольшое количество радиоактивного йода в воздухе на фильтростанции в городе Сванховд на севере Норвегии после взрыва на военном полигоне в Архангельской области (РФ).

Об этом сообщили на сайте DSA.

Отмечается, что обнаруженный уровень очень низок и не представляет опасности для людей или окружающей среды.

Образцы были собраны в период 9-12 августа после взрыва, который произошел 8 августа.

В Центре радиационной защиты отметили, что на данный момент невозможно точно определить, связано ли последнее выявления йода с недавней аварией в России.

«Норвежские измерительные станции обнаруживают радиоактивный йод примерно 6-8 раз в год, а источник выбросов обычно неизвестен. Если образцы не содержат радиоактивных веществ, кроме йода, источником вероятнее всего являются выбросы от производства радиоактивных препаратов, содержащих йод», — говорится в сообщении.

В DSA также отметили, что усилили мониторинг и анализ.

12 августа представители Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) заявили, что взрыв в Архангельской области произошел в акватории Белого моря, в результате чего в 30 киллометрах от места происшествия в течение часа в два раза был превышен уровень радиации.

Агентство Reuters вскоре сообщило, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области (Россия) мог произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой, создание которой в прошлом году анонсировал президент РФ Владимир Путин. По словам американских экспертов, двигатель на жидком топливе, который раньше называли причиной взрыва, не выделяет радиации. Как известно, после взрыва сообщалось о попадании радиации в воздух.

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