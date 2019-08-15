Президент США Дональд Трамп заявил турецкой стороне о намерении создать буферную зону шириной в 20 миль на севере Сирии.

Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Трамп пообещал нам 20-мильную зону безопасности в северной Сирии», — приводит слова министра телеканал NTV. Чавушоглу добавил, что целью создания зоны является удаление из стратегически важных регионов курдских «Сил народной обороны». Министр также сообщил, что турецкие самолеты уже ведут патрулирование территории будущей буферной зоны.

7 августа военные Турции и США договорились о создании Центра совместных операций в городе Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией.

Minval.az