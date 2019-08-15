Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной «угрозой» функционированию подводных кабелей со стороны РФ.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского управления по контролю за экспортом.

«Новые меры по контролю за экспортом подводных аппаратов, а также сопутствующих технологий, программного обеспечения и оборудования, в Россию вступают в силу 14 августа 2019 года», — говорится в сообщении ведомства.

«Дополнительный контроль является следствием того, что Россия может получать доступ к подводным кабелям и повреждать их. Подобные действия несут угрозу безопасности (Соединенного Королевства — прим.)», — утверждается в заявлении.

Minval.az