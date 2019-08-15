Министерство финансов Китая пообещало ответные меры после введения США пошлин на китайский импорт в размере 10 процентов с 1 сентября, передает Reuters.

В заявлении ведомства говорится, что новые санкции подрывают переговорный процесс в конфликте США и Китая и результат, достигнутый в ходе общения лидеров стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Повышение пошлин в июле анонсировал лично Трамп. Объем товаров, которых коснутся ограничения, составил 300 миллиардов долларов. Причиной недовольства США стал отказ Китая увеличить закупки у американских фермеров.

Minval.az