Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор напал на посетителя бара в Дублине. Видео случившегося опубликовал таблоид TMZ.

Инцидент произошел 6 апреля этого года, однако запись с камер появилась только сейчас. Как сообщает издание, Макгрегор зашел в заведение, купил виски собственного производства Proper Twelve и стал угощать гостей бара. Один из посетителей несколько раз отказался от предложения, после чего Конор нанес ему удар по голове. Боец скрылся с места происшествия, а полиция начала расследование случившегося.

Minval.az