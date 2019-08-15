Речи об исключении Турции из программы по производству новейших истребителей F-35 не идет, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в четверг.

«Речь не идет об официальном исключении нас из программы по F-35. Я думаю, что мы сможем прийти к согласию в рамках взаимопонимания. Иначе обе страны пойдут на шаги, которые негативно повлияют на их отношения. Мы на этом этапе фокусируемся на решении существующих противоречий путем переговоров», — сказал Чавушоглу.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.

Minval.az