В преддверии предстоящего в следующем месяце визита премьер-министра Никола Пашиняна в США министр иностранных дел Зограб Мнацаканян на встрече с журналистами заявил, что вопрос встречи премьер-министра Армении с президентом США Дональдом Трампом «остается в повестке дня», и выразил уверенность в том, что «этот момент однажды придет».

«Предложу обратить внимание на то, насколько активен был политический диалог между США и Арменией в этот период. Вы знаете систему управления США, уверен, вы очень хорошо понимаете и знаете, и в этом смысле в течение этого года продолжительность и уровень диалога для нас принципиально удовлетворительны. Что касается встречи на высшем уровне, она была и остается в нашей повестке дня. Уверен, этот момент однажды придет», — отметил Мнацаканян.

Обращаясь к вопросу сокращения финансовой помощи США Армении и сепаратистам Карабаха, Мнацаканян сказал, что этот вопрос стал пунктом двусторонней повестки дня.

«В принципе, это повестка дня ежегодно ведущихся переговоров о распределении внешнего бюджета между президентской администрацией, Палатой представителей, Сенатом США. И этот вопрос также входит в повестку нашего двустороннего диалога с США, и в этом отношении мы пока находимся в процессе, мы работаем над этими вопросами», — подчеркнул министр.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на днях, что в конце сентября отправится в в Лос-Анджелес, где встретится с армянской общиной.

Стоит отметить, что встреча Трамп–Пашинян должна была состояться еще в сентябре прошлого года, однако американский лидер в последний момент отказался принять армянского премьера.

Эксперты тогда назвали три причины отмены встречи лидеров двух стран: визиты Пашиняна в Россию, участие армянских военных в гуманитарной миссии в Сирии и допуск российских специалистов в американские лаборатории в Армении.

Minval.az