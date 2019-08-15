Премьер-министр Пакистана Имран Хан полагает, что на территории бывшего индийского штата Джамму и Кашмир могут начаться этнические чистки мусульман, схожие с происходившими в Сребренице во время Боснийской войны.

Как он написал в среду в своем Twitter, такой сценарий может спровоцировать радикализацию исламского мира.

«Будет ли мир молча наблюдать за очередной этнической чисткой мусульман, как в Сребренице, на территории Кашмира? — задался вопросом Хан. — Хочу предупредить мировое сообщество: случившись, это спровоцирует радикализацию исламского мира».

События в Сребренице (Босния и Герцеговина) стали одним из самых известных и кровавых инцидентов войны в бывшей Югославии (1991-1995). В июле 1995 года в окрестностях этого города произошло массовое убийство около восьми тысяч боснийских мусульман, в основном мужчин и мальчиков в возрасте от 10 до 65 лет.

Премьер-министр Пакистана напомнил о них в связи с решением правительства Индии упразднить штат Джамму и Кашмир, большинство населения которого составляют мусульмане, и создать в этом регионе две союзные территории.

Minval.az