В Microsoft признались, что сотрудники компании могут прослушивать аудиозаписи пользователей.

В обновленной политике конфиденциальности Microsoft отмечается, что обработка персональных данных пользователей наряду с автоматизированными включает «ручные (человеческие) методы обработки». Ранее такого заявления в документе не было.

В Microsoft заявили, что новые уточнения в политике конфиденциальности сделаны для того, чтобы конкретизировать: изучением контента иногда занимаются люди. Это внесет во взаимодействие с пользователями «больше ясности», отметили в компании.

Minval.az