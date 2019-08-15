В армяно-российских отношениях есть некоторая неясность, несмотря на демонстративные жесты руководства Армении, такие как отправка гуманитарной миссии в Сирию, отказ от участия в учениях НАТО в Грузии, «проевразийские» заявления и прочее.

Такое мнение выразил Sputnik политтехнолог Армен Бадалян, говоря о визите в Ереван секретаря Совбеза России Николая Патрушева и возможном круге тем, выпавших из официальных сообщений.

Бадалян считает, что фактор ареста второго президента Роберта Кочаряна вызвал некоторые сложности, независимо от публичных заявлений официальных лиц. В то же время нельзя преувеличивать значение этого и других факторов.

Политтехнолог напомнил, что власть в Армении сменилась путем революции, а к революциям у России всегда настороженное отношение.

«В Москве, безусловно, не считают произошедшее в Армении «цветной революцией», но в любом случае некоторый осадок в связи с тем, как сменилась власть, остается. К тому же нежелание или неготовность властей Армении представить долгосрочную стратегию развития, долгосрочный вектор, и вызывает вот это недопонимание», — сказал Бадалян.

Вместе с тем премьер Никол Пашинян делает все возможное для того, чтобы заручиться доверием и поддержкой России, утверждает наш собеседник. С точки зрения эксперта, действующая власть в Армении проводит куда более пророссийскую линию, нежели предшественники.

Бадалян не исключает, что со временем власти Армении станут более предсказуемыми в восприятии российского руководства, особенно если постепенно из некоторых ключевых должностей убрать людей, известных в прошлом своей антироссийской позицией.

Minval.az