Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к властям страны с просьбой изменить стандарты системы «все включено» в отелях, сообщает АТОР.

Торгово-промышленная палата Манавгата, расположенного возле курорта Сиде, обратилась с письмом в Министерство туризма и культуры Турции с просьбой пересмотреть стандарты all inclusive и определить районы, где работа отелей в таком формате не будет наносить вред другому бизнесу. В письме напоминают, что Турция взяла курс на качественного туриста, способного потратить не менее 1000 долларов за визит.

Как считают представители турецкой торговли, all inclusive «убивает» их бизнес. По их мнению, стандарты этого формата нужно пересмотреть, чтобы у продавцов и отелей была «честная конкуренция» за расходы гостей. Сегодня, как уточняют представители палаты, турист сидит в гостинице, не путешествует по стране, не тратит деньги на гастрономию и покупки за пределами отеля.

Об этом же говорят и ремесленники Аланьи. Президент местной Палаты торговцев и ремесленников Нури Демир заявил, что в то время как «отели полны, магазины стоят пустыми». При этом многие торговцы, чтобы открыть магазин к сезону, брали кредит. Но эти заемные средства отдавать не с чего: дохода у предпринимателей нет. По словам эксперта, по сравнению с 2018 годом расходы сектора торговли выросли на 20%.

Торговцы Аланьи ставят вопрос еще более кардинально: не просто «определить районы», а запретить отелям в центре города работать в формате «все включено».

Как считают представители турецких принимающих компаний, туристы, в первую очередь, россияне, стали меньше тратить по нескольким причинам. Первая касается всех иностранцев – направление возвратное, то есть многие отдыхают в Турции не в первый раз, так что экскурсии и местный шопинг им не нужны.

Кроме того, в этом году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20-30%, так что большую часть средств, отложенных на отдых туристы потратили на отель.

«Если наши гости и не отказываются от отдыха в Турции, то они точно не готовы тратить в отпуске больше», – отметил представитель принимающей компании.

По словам представителя турецкой турфирмы, спрос на экскурсии у многих принимающих компаний уже упал на 30%. Более того, несмотря на рост въездного потока, спад продаж наблюдается даже в магазинах duty free в аэропорту Антальи.

Minval.az