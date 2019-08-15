Французское министерство культуры заявило, что существует угроза нового обрушения собора Парижской Богоматери.

Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на соответствующее сообщение ведомства.

В министерстве подчеркнули, что из-за аномальной жары в городе началось падения конструкций со сводов нефа собора.

Также ведомство подчеркивает, что после пожара в Нотр-Даме еще не проводилась реставрация, так как идут работы по прекращению обрушения собора.

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.

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