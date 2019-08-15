У Лиама Хемсворта и Майли Сайрус не получилось расстаться цивилизовано. В первый же день после объявления о завершении брака, Лиам и Майли сделали заявление. В нем они пообещали, что в отсутствии детей, которых супруги завести не успели, оба непременно сделают все возможное для сохранения благополучия многочисленных питомцев. Которых, кстати, Майли не раз назвала «детками». Увы, мирное сотрудничество не удалось. Как стало известно изданию Radar, поделить любимцев по-хорошему Сайрус и Хемсворт не смогли. И теперь собираются делать это через суд.

Заметим, что предметом дележки Майли и Лиама станет довольно солидная стайка животных. Бывшие супруги держали в доме восемь собак, четырех кошек и одну декоративную свинку!

Казалось бы, что может быть проще? Поделить всю компанию пополам, а по поводу свинки бросить жребий. Но нет, Майли заявила, что разлучать ее любимцев было бы жестоко, поэтому она оставит всех себе. А Лиаму, быть может, разрешит их навещать. В ответ на что Хемсворт напомнил, что у него равные с Сайрус права на их питомцев. Более того, двух из восьми собак — питбуля Тани и дворняжку Дору — он вообще «усыновил» еще до того, как Майли заселилась в его дом. Однако Майли идти ни на какие уступки не желает. Так что суда, похоже, им не избежать…

Издание «7Дней» напоминает, что о том, что Сайрус и Хемсворт решили завершить брак, который не продержался и года, стало известно несколько дней назад. Грядущий развод станет печальным завершением их почти 10-летнего романа. А ведь фанаты пары так радовались за Майли и Лиама, которые клялись, что в лице друг друга обрели родственные души. Увы, их счастье оказалось недолговечным.

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