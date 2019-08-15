Заметим, что предметом дележки Майли и Лиама станет довольно солидная стайка животных. Бывшие супруги держали в доме восемь собак, четырех кошек и одну декоративную свинку!
Казалось бы, что может быть проще? Поделить всю компанию пополам, а по поводу свинки бросить жребий. Но нет, Майли заявила, что разлучать ее любимцев было бы жестоко, поэтому она оставит всех себе. А Лиаму, быть может, разрешит их навещать. В ответ на что Хемсворт напомнил, что у него равные с Сайрус права на их питомцев. Более того, двух из восьми собак — питбуля Тани и дворняжку Дору — он вообще «усыновил» еще до того, как Майли заселилась в его дом. Однако Майли идти ни на какие уступки не желает. Так что суда, похоже, им не избежать…
Издание «7Дней» напоминает, что о том, что Сайрус и Хемсворт решили завершить брак, который не продержался и года, стало известно несколько дней назад. Грядущий развод станет печальным завершением их почти 10-летнего романа. А ведь фанаты пары так радовались за Майли и Лиама, которые клялись, что в лице друг друга обрели родственные души. Увы, их счастье оказалось недолговечным.