Евросоюз помогает Греции справиться с лесными пожарами, сообщила в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Ванесса Мок.

«Опустошающие пожары происходят в настоящее время в Греции, и Европейский союз предоставил ей оперативную помощь. Мы выражаем нашу солидарность и хотим помочь этой стране», — заявила пресс-секретарь ЕК (цитата по «Интерфаксу»).

«Вчера Греция попросила активировать европейский механизм гражданской защиты (RescEU) по причине лесных пожаров, бушующих на острове Эвбее», — отметила Мок.

Как сообщается в материалах Еврокомиссии, по просьбе Греции об оказании помощи 13 августа были мобилизованы спасательные средства для борьбы с лесными пожарами. В качестве срочной реакции Европейский союз мобилизовал для быстрой отправки в пострадавшие районы три пожарных самолета из резерва механизма RescEU из Италии и Испании.

RescEU — это усиленный механизм гражданской защиты ЕС, в резерв которого входят пожарные самолеты и вертолеты.

«Развертывание возможностей RescEU состоялось впервые», — уточнила представитель ЕК.

«Самолеты уже в действии, борются с пожарами. Этот немедленный ответ доказывает дополнительную ценность RescEU, который делает нашу реакцию более надежной, быстрой и эффективной. Более того, это реальный пример общеевропейских ценностей, на которых основан RescEU: солидарность и защита жизни наших европейских граждан», — приводятся в коммюнике Еврокомиссии слова члена ЕК по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Христоса Стилианидеса.

ЕК также отмечает, что европейская спутниковая картографическая система Copernicus помогает предоставлять карты с оценкой ущерба в пострадавших районах.

Minval.az