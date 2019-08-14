На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп сделал 21 ложное заявление. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

Согласно подсчетам телеканала, это лучший результат за пять недель. Он зависит от того, сколько глава государства говорит. На прошлой неделе он говорил 56 минут, что является самым низким показателем с конца января. Согласно имеющейся информации, он сделал ложные заявления о демократах, торговой войне с Китаем, а также о Северной и Южной Корее. Например, президент сказал о том, что показатели экономического роста Китая являются худшими за 35 лет, однако две недели назад в его высказывании фигурировала цифра 27 лет. Но за это время ничего не поменялось. Еще одним примером такого высказывания является упоминание лидером сенатора США Шеррода Брауна как кандидата в президенты, хотя тот никогда не заявлял о желании претендовать на этот пост. Также Трамп заявил, что среди республиканцев рейтинг его одобрения 94%, хотя нет никаких статистических данных с такими показателями.

Уточняется, что чаще всего глава государства ошибается при общении с журналистами. Кроме того, он допускает ошибки в твиттере и во время публичных выступлений.

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