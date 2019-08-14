Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона призывает китайские власти сохранять высокую степень автономии для специального района Гонконг.

«Соединённые Штаты решительно призывают Пекин придерживаться обязательств, содержащихся в совместной китайско-британской декларации, и позволить Гонконгу сохранять высокую степень автономии», — цитирует его ТАСС.

Собеседник агентства также добавил, что власти США обеспокоены «сообщениями о перемещениях китайских вооружённых формирований вдоль границ Гонконга».

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