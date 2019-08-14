При встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой канцлер Германии Ангела Меркель снова села во время воинских почестей и гимна.
Как сообщает «Газета.ру», об этом передает RTL.
Это произошло во время встречи политиков в Берлине.
Сначала Меркель подошла и встретила Науседу у машины, после этого они поприветствовали делегации и сели на стулья.
Это произошло на второй рабочий день после ее летних каникул.
Причиной изменения протокола является пошатнувшееся здоровье Меркель и возможная угроза нового приступа дрожи, который канцлер испытывала уже несколько раз во время официальных мероприятий.