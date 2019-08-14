Истребители НАТО над Балтийским морем приблизились к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу для идентификации, ведь тот был рядом с воздушным пространством альянса.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, передает ТАСС.

Сразу после идентификации истребители вернулись на базу.

«НАТО не имело информации, кто был на борту российского самолета», — добавили в пресс-службе.

Ранее российское министерство обороны заявило о приближении самолета НАТО F-18 к самолету с министром обороны Сергеем Шойгу над международными водами. По сообщению оборонного ведомства РФ, самолеты Су-27, которые сопровождали самолет с министром, оттеснили F-18.

Minval.az