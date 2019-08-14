Российская авиация продолжает бомбежки населенных пунктов зоны деэскалации на северо-западе Сирии, сообщает Анадолу.

Армия Башара Асада и ее сторонники за сутки подвергли обстрелам и авиаударам город Хан-Шейхун, поселок Таманийе, селения Салихийе, Кафрседжне, Мадая и Эрманая в провинции Идлиб, а также поселки Кафр Зита и Латамине, селение Латмин на севере провинции Хама.

По информации источников в Управлении сил гражданской обороны Сирии («Белые береты»), жертвами ударов ВКС России в селении Салихийе в ночь на 14 августа стали три ребенка.

Со дня заключения турецко-российских договоренностей по Идлибу (17 сентября 2018 года) свои дома на северо-западе Сирии покинули 750 тысяч жителей зоны деэскалации.

По информации правозащитников, в период с 26 апреля по 27 июля текущего года жертвами обстрелов и авиаударов в идлибской зоне деэскалации стал 781 человек, в том числе 140 женщин и 208 детей.

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