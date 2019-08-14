Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о совместной разработке проекта соединения своих энергосистем.

Договор подразумевает совместную разработку технико-экономического обоснования проекта создания энергоканала «Север — Юг» между системами РФ, Азербайджана и Ирана, сообщает РИА Новости.

Участниками соглашения стали «Системный оператор» и «Россети». Со стороны Азербайджана и Ирана в нем участвуют «Азерэнержи» и иранская управляющая компания «Tavanir».

Обмен электроэнергией между Россией, Азербайджаном и Ираном постоянно растет. При этом развивается связь энергосетей не только трех стран, но и Грузии с Турцией. Соглашение рассматривается как компонент проекта международного транспортного коридора «Север-Юг».

Minval.az