В зоопарке Берлина два самца пингвинов образовали пару и уже больше месяца по очереди высиживают брошенное яйцо. Если яйцо было оплодотворено, то уже в начале сентября они могут стать родителями.

Зоопарк выпустил видео о жизни пары. В ролике говорится, что королевские пингвины Скипер и Пинг начали высиживание 11 июля. Птенец должен вылупиться примерно 4 сентября.

Пара 10-летних животных «образцово ухаживает» за яйцом, сменяя друг друга. При высиживании пингвины кладут яйцо на лапы, накрывая сверху своим животом. Яйцо отложила самка, живущая в зоопарке. Предыдущие ее попытки высидеть птенцов оканчивались безрезультатно.

Как рассказали в зоопарке газете Berliner Zeitung, до этого однополая пара пингвинов уже пыталась высиживать камень и рыбу.

В Берлинском зоопарке живут шесть королевских пингвинов, пятеро из которых — самцы.

Скипер и Пинг не первая гей-пара в зоопарке. До 2016 года там жили пингвины Стен и Олли, затем их отдали в Гамбург.

Minval.az