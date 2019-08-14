Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и его коллега Тоби Магуайр заявили, что не желают, чтобы публика когда-либо увидела на широком экране ленту Кафе Донс Плам с их участием, пишет Complex.

Она была выпущена в 2000 году и запрещена к показу в США и Канаде. Снятая всего за шесть дней, лента рассказывает историю четверых молодых людей, которые встречаются каждый вечер в закусочной в компании разных девушек.

Ди Каприо играет роль брутального парня Дерека, открыто рассуждающего о мастурбации и угрожающего запустить бутылку в лицо женщине.

Актеры в ходе судебного процесса, проходившего в 1998 году, заявляли, что не ожидали, что проект будет превращен в полнометражное кино.

В то же время продюсер фильма Дейл Уитли отметил, что герои в ленте выглядят столь естественно, что зритель непременно ассоциирует их с самими актерами.

Minval.az