Заявления о намерении создать коалицию США в Персидском и Оманском заливах носят мнимый характер, вряд ли будут реализованы, считает президент Ирана Хасан Роухани.

«Нет сомнений, что если даже какая-то часть из заявлений (о создании коалиции – ред.) будет реализована, это не поспособствует безопасности региона», — сказал Роухани на заседании правительства в среду, в то же время отметив, что заявления делаются для виду и непрактичны.

По словам президента Ирана, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте, страны Персидского залива сами могут обеспечить безопасность региона и не нуждаются в присутствии иностранных сил.

Роухани также отметил, что США, как и другие силы, хотя расколоть регион и финансово «опустошить» региональные страны.

Minval.az